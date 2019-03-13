Переработку шин для горной техники в Кузбассе планируют увеличить до 50 тыс. тонн в год

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Переработчики производственных отходов в Кузбассе планируют довести до промышленных масштабов объемы утилизации крупногабаритных шин от технологического транспорта угольных предприятий, увеличив их до 50 тысяч тонн в год, сообщил журналистам генеральный директор фирмы-переработчика ООО "Кузнецкэкология" Антон Хамин в среду на научной конференции "Комплексный экологический подход к развитию угольной промышленности в Кемеровской области".

На Кузбасс приходится 60% от всей российской угледобычи, и эти объемы планируется наращивать. Интенсивное развитие промышленности приводит к загрязнению атмосферного воздуха, почвы, водных объектов.

"По экспертным оценкам, образование крупногабаритных шин, подлежащих утилизации, в Кузбассе составляет около 50 тысяч тонн в год, при этом перерабатывается только третья часть, остальные шины закапываются, выделяя огромное количество канцерогенов в почву. <…> У рынка [переработки вторичного сырья] есть перспектива в течение двух-трех лет дорасти до полноценной переработки всего объема шин", - сказал Хамин.

После переработки из крупногабаритных шин производится жидкое печное топливо, которое пользуется спросом на рынке. По словам Хамина, "его сбыт полностью обеспечивает нынешние объемы переработки и даже их опережает". Однако наращивание объемов переработки сегодня сдерживает незаинтересованность угольщиков.

"Пока заинтересованность угольщиков низкая <…>, хотя затраты для угольных компаний, которые они будут платить за утилизацию, ничтожны", - сообщил Хамин, не уточнив, о какой цене за тонну вторсырья идет речь.

Власти Кузбасса поддержали инициативу переработчиков, на конференции должны пройти переговоры с представителями крупных угольных предприятий региона по поводу сотрудничества. По словам заместителя губернатора Кемеровской области Андрея Панова, в целях улучшения экологической ситуации в регионе угольщикам нужно отказываться от захоронения таких отходов в пользу их переработки, что соответствует концепции мероприятий по нацпроекту "Экология".

О нацпроекте

Одной из целей национального проекта "Экология", который реализуется в стране с 2018 по 2024 год, является эффективное обращение с отходами производства и потребления. В том числе, запланировано создание инфраструктуры для обращения с отходами I-II класса опасности.