Сибирский институт займется созданием препаратов противораковой терапии

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Новосибирский Институт неорганической химии (ИНХ) СО РАН займется исследованием неорганических соединений с целью создания средств для диагностики онкологии, а также средств противораковой терапии, сообщил ТАСС в среду заведующий лабораторией Михаил Шестопалов.

Национальный проект "Наука" подразумевает до 2024 года создание новых лабораторий, 30% из которых будут возглавлять молодые перспективные исследователи. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков уточнял, что всего таких лабораторий будет создано 900, и их коллектив будет состоять из молодых специалистов, которые, обучаясь в университетах, смогли бы более активно участвовать в исследовательских проектах.

"В нашем институте [в рамках национального проекта] была создана лаборатория биоактивных неорганических соединений. Заниматься она будет изучением этих соединений с точки зрения противораковой терапии и диагностических средств", - сообщил Шестопалов. Лаборатория займется исследованиями в области синтеза неорганических соединений с точки зрения биологии и медицины. Она войдет в состав отдела химии координационных, кластерных и супрамолекулярных соединений института.

Предполагается, что лаборатория также займется разработкой новых функциональных материалов на основе молибдена, вольфрама и рения, а также изучением их свойств, перспективных для применения в биологии и медицине, таких как рентгеноконтрастность, люминесценция, фотосенсибилизационная, фототермическая и фотокаталитическая активность. Исследования будут направлены на разработку диагностических и терапевтических препаратов, а также самостерилизующихся материалов, в том числе с целью лечения рака. Для наиболее перспективных соединений будет изучено воздействие на организм лабораторных животных.

Сотрудники лаборатории уже получили грант на 6 млн рублей на 4 года, по которому они должны создать диагностические рентгенконтрасные препараты внутривенного введения с возможным выходом на онкологию.

О нацпроекте

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.