Омская область в рамках нацпроекта отремонтирует в этом году 25 сельских домов культуры

ОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Двадцать пять сельских домов культуры будут отремонтированы в 2019 году в Омской области в рамках национального проекта "Культура", сообщил в среду ТАСС в министр культуры региона Юрий Трофимов.

"Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию особо отметил необходимость поддержки сельских учреждений культуры, их модернизации. Нацпроект "Культура" дает возможность регионам реализовать эту задачу. В этом году мы планируем провести капитальный ремонт в 25 сельских ДК, а также улучшить их материально-техническую базу. Ремонт домов культуры в сельской местности при поддержке национального проекта будет проводиться вплоть до конца 2024 года", - сказал Трофимов.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, эти работы имеют большое значение для региона. "Важно, чтобы люди на селе получали удовлетворение от общения с культурой, чтобы было, куда прийти, и где показать свои способности. Важно, чтобы в это были вовлечены и дети. А сейчас, к сожалению, есть населенные пункты, где ни ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта), ни ДК (дома культуры)", - сказал на заседании правительства региона Бурков.

В пресс-службе регионального Минкульта уточнили, что на ремонт культурных учреждений на селе в 2019 году с учетом регионального софинансирования будет выделено более 80 млн рублей. Правительство региона уже утвердило 19 из 32 районов, в которых будет проведен ремонт домов культуры. Еще 6 районов будут отобраны позднее.

По словам Трофимова, программа по ремонту сельских домов культуры успешно реализуется в Омской области уже несколько лет. "Только за последние два года при поддержке федерального и областного бюджетов были отремонтированы 78 домов культуры и еще 3 были построены", - отметил министр.

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. В рамках проекта к 2024 планируется построить, реконструировать или провести капитальный ремонт в 526 сельских культурно-досуговых учреждениях.