Власти Приамурья купят в регион передвижные клубы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" закупят 11 многофункциональных транспортных средств (автоклубов) со сценой, звуковым и световым оборудованием, чтобы проводить в районах культурно-массовые мероприятия. Об этом в среду сообщила ТАСС региональный министр культуры Ольга Юркова.

Целевыми показателями реализации нацпроекта "Культура" к 2024 году в Амурской области являются увеличение числа посещений организаций культуры на 15% и увеличение в пять раз обращений к цифровым ресурсам культуры. В декабре 2018 года на заседании Совета при правительстве области по стратегическому развитию и проектной деятельности утверждены региональные проекты "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура", в феврале 2019 года между министерством национальной политики области и министерством культуры РФ заключены соглашения об их реализации.

"Планируется приобретение 11 передвижных многофункциональных транспортных средств - автоклубов - в муниципальные районы области для организации обслуживания населения. Шесть из них будут приобретены в 2019 году и пять - в 2020 году", - сказала министр.

Она пояснила, что автоклуб представляет собой автомобиль, в котором есть сцена, звуковое и световое оборудование, работающее от автономного источника электроэнергии. С его помощью в селах региона можно будет проводить различные мероприятия. В рамках реализации нацпроекта, планируется оснастить 12 образовательных учреждений сферы культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (по четыре учреждения в 2019 году, 2011 и 2023 годах). Также в 2021-2022 годах будет проведена реконструкция здания Амурского областного театра кукол, который находится в Благовещенске.

Общие объемы расходов на реализацию этих проектов составляют 261,8 млн рублей, из них средства федерального бюджета - 229,7 млн рублей и средства консолидированного бюджета области - 32,1 млн рублей. Для реализации мероприятий нацпроекта учреждения культуры области могут принять участие в конкурсах на получение грантов - создание мобильных библиотек и концертных залов, оснащение оборудованием кинозалов, реализацию творческих проектов.

"Нацпроект "Культура" ставит перед нами амбициозные задачи повысить уровень обслуживания населения на 15%, и мы прекрасно понимаем, что без дополнительных средств эти показатели были бы очень сложно выполнимы. Выделяемые региону средства очень важны", - отметила Юркова. По ее словам, реализуя нацпроект, в области не уходят и от тех проектов, которые начаты в 2017-2018 годах. Например, "Культура малой родины", по которому дома культуры получают денежные средства на текущий ремонт учреждений и обновление материально-технической базы. В 2019 году средства по ней получат 17 муниципальных образований, а это практически 19 млн рублей.

Нацпроекты

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.