Челябинская область до 2024 г. направит 56 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Экология"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют направить более 56 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Экология" до 2024 года, сообщила в среду начальник управления программ и проектов в области охраны окружающей среды Министерства экологии региона Надежда Обжорина на всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов".

"В рамках национального проекта "Экология" Челябинская область участвует в реализации шести федеральных проектов (в составе нацпроекта - прим. ТАСС). Общий объем средств, который планируется направить на достижение целей нацпроектов, составит чуть более 56 млрд рублей", - сказала она.

По ее словам, регион получит средства из федерального бюджета только на проект "Чистая вода". Она также пояснила, что доля бюджетного финансирования - из бюджетов РФ и региона - составит не более 14%, все остальные средства планируется привлечь из внебюджетных источников.

В нацпроект входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).