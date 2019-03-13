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Как регионы России создают систему долговременного ухода за пожилыми людьми

Пилотный проект по внедрению такой системы был запущен в шести субъектах страны
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать, началось в 2019 году в рамках национального проекта "Демография". Пилотный проект по внедрению такой системы был запущен в шести российских регионах годом ранее. Индивидуальный подход, профилактика заболеваний, обучение родственников правильному уходу стали основными направлениями работы в регионах, сообщили ТАСС представители региональных властей.

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По данным демографического прогноза Росстата, доля граждан старше трудоспособного возраста в России увеличится к 2025 году до 27,7% и составит 40,5 млн человек. В 2017 году из 146,9 млн человек каждый четвертый (37,4 млн. человек) находился в возрасте старше трудоспособного.

"В связи с этим вопросы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста занимают одно из ключевых мест в системе социальной защиты населения", - сказали ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Пилотный проект

Минтруд России совместно с Минздравом, Минфином, Минэкономразвития и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов с 2018 года реализует пилотный проект, направленный на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Благотворительный фонд "Старость в радость" выступил в роли разработчика методологии, на основании которой определялась необходимость тех или иных мер поддержки. Чтобы сформировать комплекс мер, аналитическая служба фонда провела масштабное исследование международного опыта.

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Главная цель будущей системы - обеспечить людям, нуждающимся в уходе, сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь как на дому, так и в стационаре, а также поддержать их семьи и научить их оказывать помощь своим близким самостоятельно.

По официальной статистике на начало 2018 года в России действовало 584 дома-интерната для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, в которых проживали свыше 79 тысяч человек. Более 1,1 млн человек являются получателями социальных услуг на дому. Однако проблема доступности и качества социального обслуживания остается актуальной.

Около 80 интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов на начало прошлого года находились в ветхом и аварийном состоянии или требовали реконструкции.

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Кроме того, большинство существующих зданий стационарных организаций постройки 50-60-х годов XX века не предоставляют комфортное проживание граждан, возможность получения инвалидами, в том числе с ментальными нарушениями, навыков самостоятельного проживания, отмечается в докладе Минтруда о результатах мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2017 год.

В эксперименте по построению системы долговременного ухода 2018 года приняли участие шесть субъектов - Волгоградская, Костромская, Новгородская, Псковская, Рязанская и Тульская области. Для всех из них проблема долговременного ухода стоит особенно остро. К примеру, в Псковской области пенсионером является каждый третий житель, в Костромской - порядка 27% населения относятся к людям старшего поколения.

В рамках пилотного проекта шести регионам предстояло разработать и провести апробацию дорожных карт по внедрению системы долговременного ухода, а также дать оценку обеспеченности социальными услугами на сегодняшний день.

Работа на опережение

Система долговременного ухода будет способствовать изменению самого механизма социального обслуживания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Костромской области, главная особенность новой системы - так называемый "выявительный принцип". "Если раньше социальные и медицинские услуги пожилым и инвалидам предоставлялись по обращениям и заявлениям граждан, то теперь сотрудники социальных служб сами определяют необходимость в той или иной помощи", - подчеркнули в областной администрации.

К примеру, при посещении на дому специалисты стали оценивать способность человека к самообслуживанию, определять, какие именно социальные услуги ему нужны. Таким образом, в пилотных регионах пожилых граждан смогли разделить на несколько категорий в зависимости от функциональных нарушений и нуждаемости в услугах.

В регионах России открываются гериатрические кабинеты в поликлиниках, куда можно обратиться с вопросом о профилактике и лечении болезней старческого возраста. Для пожилых проводятся бесплатные медицинские обследования. К примеру, в Костромской области выявляют старческую астению - патологию, характеризующуюся снижением физической и функциональной активности. Небольшой тест из семи вопросов позволяет врачу-гериатру составить для пожилого человека индивидуальную программу, чтобы он оставался здоровым и активным как можно дольше.

В Новгородской области за год реализации пилотного проекта организовали офтальмологическое обследование для почти тысячи человек, которые живут в домах-интернатах. После обследования людям купили необходимые медикаменты, очки, некоторым провели операции по коррекции зрения.

"Школы по уходу" для родственников

Важным направлением создаваемой в России системы долговременного ухода за пожилыми является проведение специальных занятий для их родственников.

"В волгоградском регионе обучение проходит на базе областного геронтологического центра. Курс состоит из теоретической и практической части - участники отрабатывают навыки обеспечения безопасной среды, организации жизненного пространства, предупреждения осложнений, связанных с длительным постельным режимом и другие. Также волгоградцы знакомятся с особенностями питания", - сказали ТАСС в комитете социальной защиты Волгоградской области.

Там добавили, что большое внимание во время обучения уделяется индивидуальным вопросам, которые возникают у родственников при осуществлении ухода. При необходимости специалисты совершают выезды на дом для консультации. Занятия проводятся по понедельникам и пятницам, в другие дни тренеры обучают сотрудников стационарных учреждений.

Аналогичные курсы также будут проводиться и в других регионах. В Псковской области "школы по уходу" за пожилыми людьми и инвалидами появятся в большинстве муниципалитетов региона. Лекции и практические занятия будут вести медики и социальные работники. В Новгородской области родственному уходу обучилось уже более ста человек.

В рамках пилота в субъектах РФ также открываются пункты проката технических средств реабилитации - для пожилых людей и инвалидов, родственники которых ухаживают за ними дома.

Новые формы

Система долговременного ухода предполагает создание новых механизмов, которые со временем позволят как можно больше уйти от стационаров к предоставлению социальных услуг на дому.

К примеру, в Тульской области получило развитие семейное сопровождение, соответствующий закон в январе 2019 года приняла Тульская областная дума. Эта форма предполагает проживание граждан, которым постоянно нужна помощь посторонних, с теми, кто взял на себя обязательство за ними ухаживать. Воспользоваться такой помощью могут одинокие пожилые люди или инвалиды I и II групп, заботятся о них совершеннолетние дееспособные граждане России, зарегистрированные в Тульской области, для которых законом предусмотрены выплаты. Близким родственникам оформить семейное сопровождение не разрешат.

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"Семейное сопровождение поможет частично решить проблему нехватки мест в домах-интернатах, так как фактически станет заменой социального ухода в стационарах. Для того, чтобы официально оформить семейное сопровождение, необходимо заключить трехсторонний договор с участием органа социального обслуживания", - сказали ТАСС в пресс- службе облдумы.

В Рязанской области тем временем стараются оказать социальные услуги в обстановке, максимально приближенной к домашней, сообщили в областном министерстве труда и социальной защиты населения. За пожилыми людьми и инвалидами присматривают в специально оборудованных двух- и трехкомнатных квартирах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

В Псковской области возводится первый в России социальный городок для пенсионеров и инвалидов, социальное учреждение нового типа, которое принципиально отличается от государственных интернатов. Социальный городок, который планируется открыть в начале 2020 года, будет представлять собой что-то вроде санатория: это комплекс малоэтажных многоквартирных домов, где смогут разместиться около 130 человек. Количество квадратных метров на одного человека будет существенно больше установленных нормативами, которые существуют в современных домах-интернатах.

Кроме жилых домов в социальном городке возводятся административные здания с круглосуточным медицинским постом, массажным и процедурным кабинетами, а также дневным стационаром на три места с необходимыми помещениями. Здесь также разместится тренажерный зал, библиотека, центр по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, парикмахерская, аптека и часовня. Строительство всего комплекса ведется с учетом создания безбарьерной среды.

Масштабирование опыта

С 2019 года мероприятие по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами вошло в федеральный проект национального проекта "Демография". В этом году решать задачу будут уже 12 регионов: Республики Мордовия и Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Тульская области и Москва. К окончанию нацпроекта, к концу 2024 года, система будет создана во всех субъектах РФ. В общей сложности на внедрение системы долговременного ухода в России на ближайшие шесть лет предусмотрено 10,7 млрд рублей из федерального бюджета.

"Система долговременного ухода, которая сейчас начинает выстраиваться в регионах, должна поддержать каждого человека, который или из-за болезни, или из-за возраста нуждается в долговременном уходе. Речь идет именно о полноценной жизни людей, возможности даже при наличии разных степеней зависимости от посторонней помощи максимально сохранять и реализовывать свои социальные функции. Принципиально важно, чтобы уход, реабилитация, социализация позволяли человеку оставаться полноценным членом общества, поддерживать качество жизни", - сказала ТАСС директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина.

По ее словам, человек может жить в социальном учреждении - доме-интернате, психоневрологическом интернате, в отделениях сестринского ухода, может жить у себя дома или в сопровождаемом проживании. Это не должно приводить к разнице в условиях жизни. Кроме того, система должна поддержать и семьи, близких, которые берут на себя основную часть заботы и ухода, считает Олескина.

"Дома престарелых должны перестать быть закрытыми учреждениями с устаревшими подходами к уходу и организации жизни в них, с недостаточным количеством персонала, не имеющего к тому же достаточных компетенций, и инфраструктурой, не позволяющей обеспечивать людям комфортную жизнь", - заключила директор фонда.

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