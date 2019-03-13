Как регионы России создают систему долговременного ухода за пожилыми людьми

Пилотный проект по внедрению такой системы был запущен в шести субъектах страны

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать, началось в 2019 году в рамках национального проекта "Демография". Пилотный проект по внедрению такой системы был запущен в шести российских регионах годом ранее. Индивидуальный подход, профилактика заболеваний, обучение родственников правильному уходу стали основными направлениями работы в регионах, сообщили ТАСС представители региональных властей.

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По данным демографического прогноза Росстата, доля граждан старше трудоспособного возраста в России увеличится к 2025 году до 27,7% и составит 40,5 млн человек. В 2017 году из 146,9 млн человек каждый четвертый (37,4 млн. человек) находился в возрасте старше трудоспособного. "В связи с этим вопросы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста занимают одно из ключевых мест в системе социальной защиты населения", - сказали ТАСС в пресс-службе Минтруда. Пилотный проект Минтруд России совместно с Минздравом, Минфином, Минэкономразвития и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов с 2018 года реализует пилотный проект, направленный на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Благотворительный фонд "Старость в радость" выступил в роли разработчика методологии, на основании которой определялась необходимость тех или иных мер поддержки. Чтобы сформировать комплекс мер, аналитическая служба фонда провела масштабное исследование международного опыта.

Главная цель будущей системы - обеспечить людям, нуждающимся в уходе, сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь как на дому, так и в стационаре, а также поддержать их семьи и научить их оказывать помощь своим близким самостоятельно. По официальной статистике на начало 2018 года в России действовало 584 дома-интерната для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, в которых проживали свыше 79 тысяч человек. Более 1,1 млн человек являются получателями социальных услуг на дому. Однако проблема доступности и качества социального обслуживания остается актуальной. Около 80 интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов на начало прошлого года находились в ветхом и аварийном состоянии или требовали реконструкции.

Кроме того, большинство существующих зданий стационарных организаций постройки 50-60-х годов XX века не предоставляют комфортное проживание граждан, возможность получения инвалидами, в том числе с ментальными нарушениями, навыков самостоятельного проживания, отмечается в докладе Минтруда о результатах мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2017 год. В эксперименте по построению системы долговременного ухода 2018 года приняли участие шесть субъектов - Волгоградская, Костромская, Новгородская, Псковская, Рязанская и Тульская области. Для всех из них проблема долговременного ухода стоит особенно остро. К примеру, в Псковской области пенсионером является каждый третий житель, в Костромской - порядка 27% населения относятся к людям старшего поколения. В рамках пилотного проекта шести регионам предстояло разработать и провести апробацию дорожных карт по внедрению системы долговременного ухода, а также дать оценку обеспеченности социальными услугами на сегодняшний день. Работа на опережение Система долговременного ухода будет способствовать изменению самого механизма социального обслуживания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Костромской области, главная особенность новой системы - так называемый "выявительный принцип". "Если раньше социальные и медицинские услуги пожилым и инвалидам предоставлялись по обращениям и заявлениям граждан, то теперь сотрудники социальных служб сами определяют необходимость в той или иной помощи", - подчеркнули в областной администрации. К примеру, при посещении на дому специалисты стали оценивать способность человека к самообслуживанию, определять, какие именно социальные услуги ему нужны. Таким образом, в пилотных регионах пожилых граждан смогли разделить на несколько категорий в зависимости от функциональных нарушений и нуждаемости в услугах. В регионах России открываются гериатрические кабинеты в поликлиниках, куда можно обратиться с вопросом о профилактике и лечении болезней старческого возраста. Для пожилых проводятся бесплатные медицинские обследования. К примеру, в Костромской области выявляют старческую астению - патологию, характеризующуюся снижением физической и функциональной активности. Небольшой тест из семи вопросов позволяет врачу-гериатру составить для пожилого человека индивидуальную программу, чтобы он оставался здоровым и активным как можно дольше. В Новгородской области за год реализации пилотного проекта организовали офтальмологическое обследование для почти тысячи человек, которые живут в домах-интернатах. После обследования людям купили необходимые медикаменты, очки, некоторым провели операции по коррекции зрения. "Школы по уходу" для родственников Важным направлением создаваемой в России системы долговременного ухода за пожилыми является проведение специальных занятий для их родственников. "В волгоградском регионе обучение проходит на базе областного геронтологического центра. Курс состоит из теоретической и практической части - участники отрабатывают навыки обеспечения безопасной среды, организации жизненного пространства, предупреждения осложнений, связанных с длительным постельным режимом и другие. Также волгоградцы знакомятся с особенностями питания", - сказали ТАСС в комитете социальной защиты Волгоградской области. Там добавили, что большое внимание во время обучения уделяется индивидуальным вопросам, которые возникают у родственников при осуществлении ухода. При необходимости специалисты совершают выезды на дом для консультации. Занятия проводятся по понедельникам и пятницам, в другие дни тренеры обучают сотрудников стационарных учреждений. Аналогичные курсы также будут проводиться и в других регионах. В Псковской области "школы по уходу" за пожилыми людьми и инвалидами появятся в большинстве муниципалитетов региона. Лекции и практические занятия будут вести медики и социальные работники. В Новгородской области родственному уходу обучилось уже более ста человек. В рамках пилота в субъектах РФ также открываются пункты проката технических средств реабилитации - для пожилых людей и инвалидов, родственники которых ухаживают за ними дома. Новые формы Система долговременного ухода предполагает создание новых механизмов, которые со временем позволят как можно больше уйти от стационаров к предоставлению социальных услуг на дому. К примеру, в Тульской области получило развитие семейное сопровождение, соответствующий закон в январе 2019 года приняла Тульская областная дума. Эта форма предполагает проживание граждан, которым постоянно нужна помощь посторонних, с теми, кто взял на себя обязательство за ними ухаживать. Воспользоваться такой помощью могут одинокие пожилые люди или инвалиды I и II групп, заботятся о них совершеннолетние дееспособные граждане России, зарегистрированные в Тульской области, для которых законом предусмотрены выплаты. Близким родственникам оформить семейное сопровождение не разрешат.

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