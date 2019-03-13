Более 3 тыс. ясельных мест планируют создать в детсадах Ставрополья до конца 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют создать более 3 тыс. мест в ясельных группах детских садов, чтобы обеспечить потребность в местах для детей до трех лет, сообщает в среду управление по информполитике правительства края. Регион получит поддержку из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография".

"В Ставропольском крае в ближайшие три года создадут свыше 3 тыс. ясельных мест. На эти цели из федерального бюджета привлечено 2,5 млрд рублей. Таким образом край решает проблему доступности дошкольного образования для детей до трех лет", - уточняется в сообщении.

По данным краевого правительства, в ближайшие три года в регионе будут построены более 30 детских садов на 4,5 тыс. мест, в которых предусмотрено создание ясельных групп для детей в возрасте до трех лет. Обеспеченность местами в детских садах для детей от трех до семи лет в регионе составляет 100%. Как уточнили ТАСС в управлении, показатель доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет составляет 88,86%.

В последние пять лет в регионе были построены более 40 детских садов вместимостью 7,7 тыс. мест. Как сообщалось, в 2019 году в крае планируют создать более 500 ясельных мест, что полностью закрывает потребность этого года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем министр просвещения РФ Ольга Васильева.