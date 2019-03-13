Уральские волонтеры планируют перенять опыт добровольцев Казани в подготовке к WorldSkills

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) отправит делегацию волонтеров в Казань для обучения в рамках подготовки к чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Волонтеры вуза планируют применить полученный опыт в собственной практике, сообщил в среду ТАСС директор волонтерского центра УрФУ Антон Белов.

В соответствии с национальным проектом "Образование" в регионах должны проводится мероприятия для поддержание социальной активности населения, роста волонтерских движений. В Свердловской области реализуется проект "Молодые профессионалы", в который входит повышение целевых показателей, обеспечение сертификации экспертов Ворлдскиллс, а также "Социальная активность" для популяризации волонтерства.

"Ближайшее обучение состоится в рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году. Мы направим делегацию от нашего центра: наши тренеры поедут в Казань, чтобы в дальнейшем транслировать полученный опыт на Урале, новые технологии и наработки. После того, как они приедут, мы дополнительно проведем обучение нашей команды, применив новые знания в своей практике", - сказал Белов.

Как пояснил собеседник агентства, обязательное обучение перед каждым мероприятием проходят не только волонтеры, но и тренеры, и лидеры волонтерских команд. "Перед каждым крупным событием мы проводим обучение: обучаем волонтеров, team-лидеров, тренеров", - добавил он.

Белов отметил, что количество участников волонтерского движения в 2018 году достигло 9 тыс. За январь и февраль 2019 года в волонтерских мероприятиях приняли участие 1,5 тыс. добровольцев.

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Ассоциация существует с 1946 года, ее задача - пробудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения навыков и способностей. Россия была официально принята в состав организации в 2012 году. В 2019 году чемпионат мира по рабочим профессиям пройдет в Казани.

О нацпроекте "Образование"

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.