Югра направит более 600 млн рублей на благоустройство территорий в 2019 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" планируют направить 608,7 млн рублей на благоустройство территорий в 2019 году, сообщили в среду ТАСС в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"В 2019 году запланирована к благоустройству 81 территория [51 общественная территория и 30 дворовых территорий], на которые предусмотрены 608,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В 2018 году в ХМАО было благоустроено 167 объектов (дворов и общественных территорий) на общую сумму 531,1 млн рублей, при этом первоначально планировалось обновить 73 двора и 77 общественных территорий.

По данным региональных властей, в 2018 году на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды было привлечено более 60 млн рублей внебюджетных средств. Кроме того, в ноябре 2018 года в Югре был создан Центр компетенций по вопросам городской среды, который оказывает поддержку местным властями при реализации мероприятий федерального проекта.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда".