Участники кружков НТИ создадут устройство для точной диагностики болезни Паркинсона

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Участники Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) разрабатывают устройство для диагностики болезни Паркинсона: оно помогает поставить точный диагноз, следя за движениями пациентов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Кружкового движения.

Кружковое движение - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука".

"Участники Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) разрабатывают устройство для точной постановки диагноза у пациентов с болезнью Паркинсона <...> Команда и проект появились на образовательном интенсиве "Остров 10-21" Университета 20.35 в рамках нейролаборатории под руководством директора компании BiTronics Lab Тимура Бергалиева. Кружковцам предложили решить реальную проблему, с которой сталкиваются практикующие врачи: постановка точного диагноза у пациентов с болезнью Паркинсона", - сообщили в пресс-службе.

На интенсиве команда разработала прототип носимого устройства и программного обеспечения для обработки данных пациентов. Устройство надевается на руку и снимает данные: наличие и силу тремора в руках во время стандартного двигательного теста, который проходят все пациенты с этим диагнозом. Прибор захватывает движения пациентов, получая информацию с акселерометра, гироскопа, датчиков мышечной активности, и передает их на сервер, где данные анализируются и сравниваются с нормой и патологией. В последние полгода участники движения усовершенствовали устройство и собрали уже 11-й по счету прототип, большая часть работы в последние полгода касалась изменения программного кода.

Команда состоит из двух человек - студента Санкт-Петербургского политехнического университета Федора Кондратенко и студентки МГУ им. Ломоносова Александры Архиповой, им помогает нейрохирург Медицинского центра Дальневосточного федерального университета Артур Биктимиров. Оцифровка двигательного теста с помощью нового устройства должна помочь врачам ставить более точный диагноз и принимать решение о проведении операции, например по установке нейростимуляторов.

"Вопрос точной постановки диагноза в случае с болезнью Паркинсона очень актуален, и цифровые технологии в этом случае могут существенно помочь специалистам прийти к некому единообразию постановки диагноза. Уверен, что постепенно диагностика многих болезней будет переходить в "цифру", накапливая данные, мы сможем моделировать прогресс болезни и предлагать оптимальные варианты лечения", - процитировали в пресс-службе Кружкового движения слова наставника команды Артура Биктимирова.