Около 2,6 млрд рублей выделят на развитие образования в Ставрополье в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Ставропольский край получит из бюджета РФ порядка 2,6 млрд рублей на развитие сферы образования в 2019 году. Средства будут направлены на реализацию нацпроектов "Демография" и "Образование", сообщило в среду управление по информполитике правительства края.

"Ставрополье в 2019 году рамках нацпроектов привлекло [из федерального бюджета] 2,6 млрд рублей в сферу образования. <...> Из них более 1,2 млрд рублей поступит в рамках нацпроекта "Демография" на создание новых ясельных групп, остальная сумма в рамках проекта "Образование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимые для получения средств соглашения подписаны. Финансирование позволит завершить в 2019 году строительство школы в городе Михайловске, где идет активное жилищное строительство. Учебное учреждение сможет принять более 1 тыс. детей.

Также в регионе планируется построить три детских сада, начнется строительство еще девяти, а также двух школ - в Михайловске и селе Красноярском. Кроме того, планируют создать IT-куб (IT-Cube), где детей будут обучать компьютерной и цифровой грамотности, сеть таких центров информационно-технического творчества сейчас создается в России.

Благодаря федеральным субсидиям в крае планируют также отремонтировать 26 спортзалов, обновить оборудование и программное обеспечение в восьми школах-интернатах и 52 школах, колледжах и училищах. На Ставрополье в рамках нацпроекта в 2019 году планируется и создание 70 центров цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.