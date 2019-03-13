На реализацию нацпроекта "Образование" в Самарской области направят 7 млрд рублей

САМАРА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Самарской области до 2024 года рассчитывают направить на реализацию национального проекта "Образование" 7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Ожидается, что общий объем финансирования мероприятий национального проекта "Образование" из бюджетов различных уровней до 2024 года составит порядка 7 млрд рублей", - сказано в сообщении.

По данным администрации региона, в 2019 году в бюджете Самарской области на развитие и функционирование отрасли запланировано 34,85 млрд рублей, что на 6,43% выше уровня 2018 года. Ожидается, что доля расходов по отрасли образование в общих расходах бюджета Самарской области в 2019 год составит 24%.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.