Ученые на Урале разработали систему, определяющую содержание урана в недрах Земли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) разработали и готовят к внедрению в производство технологию, позволяющую определить содержание урана в недрах Земли. Переговоры ведутся с двумя компаниями, сообщили ТАСС в пресс-службе УГГУ.

Разработка и внедрение в производство современных технологий должны стать результатами научно-технических проектов в соответствии с национальным проектом "Наука".

"Ученые кафедры геофизики Уральского государственного горного университета совместно с предприятиями-партнерами разработали уникальную технологию прямого определения содержания урана в естественном залегании. В настоящий момент идут переговоры о внедрении новой технологии на предприятия Росатома и "Алросы", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Разработанный учеными программно-аппаратный комплекс позволяет уменьшить затраты на проведение лабораторно-аналитических работ и повысить достоверность подсчета запасов урана на гидрогенных месторождениях. Традиционным методом при геофизических исследованиях скважин является гамма-каротаж - изучение скважин путем определения естественной радиоактивности. Основные параметры подсчета запасов, определяемые с помощью гамма-каротажа, могут иметь значительные погрешности, добавили в УГГУ. В основе новой технологии лежит каротаж нейтронов деления (метод геофизических исследований, основанный на взаимодействии нейтронов с веществом горных пород - прим. ТАСС).

"При добыче урана методом подземного выщелачивания содержание урана в продуктивной залежи все время изменяется. Поэтому необходим постоянный контроль колебаний содержания урана в процессе его выщелачивания из залежи. Каротаж нейтронов деления непосредственно определяет содержание урана в недрах, исключая влияние других продуктов его распада в скважинах, заполненных грунтовыми водами или растворами", - сказали в пресс-службе.

Уральский государственный горный университет учрежден в 1914 году как Екатеринбургский горный институт, который стал первым высшим учебным заведением на Урале. За 100 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодобывающих и геологоразведочных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах отрасли более 100 тыс. горных инженеров, трудом которых создавался Уральский горнопромышленный комплекс. В 2019 году университету исполнится 105 лет.