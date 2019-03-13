Петербургу потребуется около трех лет для перевода всех поликлиник на стандарты бережливых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Перевод всех поликлиник Санкт-Петербурга на стандарт "бережливых" займет около трех лет и завершится раньше, чем указано в нацпроекте, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец во время выездного совещания с участием врио губернатора в поликлинике N37 Центрального района.

Детские поликлиники Санкт-Петербурга планируется перевести на новую организацию первичной медико-санитарной помощи до конца 2019 года, взрослые - не позднее 2021 года.

"К концу года все детские поликлиники в Петербурге должны перейти на стандарты бережливых. По взрослым поликлиникам это 2020-2021 годы. Нацпроектом "Здравоохранение" предусмотрено, что до 2024 года все поликлиники должны перейти на эту технологию, но, я думаю, мы не будем ждать 2024 года, а сделаем это на два года раньше", - сказал Лисовец. В национальном проекте "Здравоохранение" обозначена цель оптимизации работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, сокращения времени ожидания посетителей в очереди и упрощения процедуры записи на прием к врачу.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что город выделит средства на перевод детских поликлиник на стандарты бережливых. Он предложил после выполнения программы провести конкурс на самую комфортную детскую поликлинику, а также организовать на телевидении передачи о здоровье детей.

Что изменится в поликлиниках

По оценкам главы комитета по здравоохранению, на переоборудование одной поликлиники для работы по новым стандартам потребуется около 5 млн рублей, включая создание открытой регистратуры, установку оборудования для организации электронной очереди. На штатном расписании в поликлиниках, по словам Лисовца, нововведения практически не скажутся.

"Должности работников регистратуры будут перепрофилированы в администраторов, которые встречают пациентов при входе. Это те же работники, но они общаются уже напрямую, не из-за закрытого стекла. Что касается медицинских сестер и врачей, не предусматривается сокращения или увеличения персонала, штатное расписание останется прежним, но предполагается, что из-за высвобождения времени за счет бережливых технологий у них появляется больше времени на работу с пациентами", - сказал председатель комитета по здравоохранению.

В Санкт-Петербурге пилотный проект "Бережливая поликлиника" начал реализовываться в 2017 году. Сначала в нем приняли участие две поликлиники, в 2018 году их количество увеличилось до 24 (14 взрослых и 10 детских), в 2019 году на бережливые технологии в городе перейдут 68 поликлиник (35 - для взрослых и 33 для детей), что составляет почти треть от общего числа поликлиник города (всего их 185).