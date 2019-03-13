Власти Челябинской области передадут муниципалитетам 1077 мусорных контейнеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Челябинской области передадут муниципалитетам 77 контейнеров для опасных отходов и более 1000 контейнеров для раздельного сбора ТКО, которые были приобретены за счет средств областного бюджета, сообщила в среду начальник управления программ и проектов в области охраны окружающей среды министерства экологии региона Надежда Обжорина на всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов 2019".

"В 2017-2018 годах за счет средств областного бюджета приобретено 77 контейнеров для накопления опасных отходов - батареек и ртутных ламп и более 1000 контейнеров разной цветовой индикации для организации раздельного сбора ТКО. Эти контейнеры в настоящее время передаются из областной казны в муниципальную", - сказала Обжорина, не уточнив сумму закупок.

По ее словам, в текущем году челябинские власти в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с отходами" также приняли решение оказать финансовую поддержку муниципальным образованиям в оснащении контейнерных площадок контейнерами и в настоящее время прорабатывают механизм финансирования.

В целом власти Челябинской области планируют направить более 56 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Экология" до 2024 года. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).