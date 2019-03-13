Регионы РФ объясняют рост числа безработных увеличением пособия и сезонным фактором

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Увеличение численности зарегистрированных безработных в российских регионах незначительное и связано в том числе с ростом пособия по безработице с 2019 года, считают опрошенные ТАСС представители региональных министерств и комитетов занятости в субъектах РФ, где за последнюю неделю, по данным Минтруда, наблюдался наибольший рост безработицы.
Возросло, по их словам, и число обратившихся в центры занятости граждан предпенсионного возраста, трудоустройство которых является частью федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
Как сообщалось ранее, по данным Министерства труда и социальной защиты РФ, численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю увеличилась в России на 0,6% и составила 802,4 тыс. человек.
Наибольший рост наблюдался в республиках Ингушетия, Алтай, Северная Осетия и Хакасия, а также в Сахалинской, Саратовской, Тамбовской и Калининградской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе. При этом снижение численности безработных граждан за неделю произошло в 14 регионах, в их числе республики Дагестан, Тыва, Мордовия, Чувашская и Чеченская республики, Курская, Астраханская, Липецкая и Ярославская области, Ставропольский край.
Предпенсионный возраст и сезонный фактор
Власти и представители служб занятости в регионах считают рост числа безработных незначительным. В частности, в Калининградской области уровень напряженности на рынке труда в первые два месяца 2019 года не превысил среднероссийский, сообщили ТАСС в среду в региональном министерстве социальной политики. По данным на 1 марта, численность регистрируемой безработицы в области составила 4,3 тыс. человек, что сопоставимо с показателями прошлого года по региону и общероссийскими. Несмотря на то, что под угрозой увольнения находится 821 человек, это меньше, чем в 2018 году (1,1 тыс. человек), сказали в министерстве.
В Северной Осетии число зарегистрированных безработных также не считают критичным. По словам председателя комитета Северной Осетии по занятости населения Альбины Плаевой, рост начался со второй половины января 2019 года. Так, на 1 января 2019 года было зафиксировано 7262 зарегистрированных безработных, а на 8 марта - 8967. "Сказать, что очень большой рост - нет, мы его не наблюдаем, незначительное увеличение есть", - сказала она ТАСС.
Увеличение числа безработных в Северной Осетии, как считает Плаева, связано в первую очередь с ростом пособий по безработице. "Это сейчас связано исключительно с повышенным пособием, потому что с 1 января 2019 года пособие выросло почти в два раза, минимальное - до 1,5 тыс. рублей, максимальное - до 8 тыс. рублей", - сказала она, отметив, что в основном за пособием обращаются граждане предпенсионного возраста.
Число безработных в Тамбовской области с 4 по 10 марта увеличилось на 109 человек, сообщили ТАСС в управления труда и занятости населения региона. "Рост числа безработных, обратившихся на биржу труда, связан со многими факторами. В первую очередь, наметилась тенденция увеличения лиц предпенсионного возраста, которым по новому законодательству выплачивается пособие по безработице в максимальном размере при наличии определенного стажа. С начала этого года к нам обратилось 330 человек этой категории, это не так много, но тенденция увеличения есть", - сказала ТАСС первый замначальника управления труда и занятости населения Тамбовской области Татьяна Гансиор.
При этом, по ее словам, большинство из граждан предпенсионного возраста обратились на биржу после длительного периода отсутствия трудовых отношений. Она также отметила, что влияет и сезонный фактор. "У нас ежегодно в этот период времени идет увеличение количества граждан, обращающихся в службу занятости. Уже в апреле этот показатель традиционно пойдет на спад", - рассказала собеседница агентства.
Снижение числа безработных
В 14 субъектах РФ, в том числе в Чувашии, Дагестане и Мордовии, наоборот, за неделю было зафиксировано снижение обращений в службы занятости.
Как сообщил ТАСС заместитель начальника отдела организации трудоустройства населения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики Александр Марков, снижение показателей по безработице связано с работой, проводимой в регионе - переподготовкой, профессиональным обучением, ярмарками вакансий, временным трудоустройством, которое часто затем становится постоянным.
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В Дагестане число безработных в прошлом году снизилось на 1,7 тыс. человек, сообщила министр труда и социального развития республики Изумруд Мугутдинова в среду на расширенной коллегии ведомства в Махачкале. При этом она пояснила, что по результатам рейтинга достижения уровня качества и доступности госуслуг в сфере занятости, проведенного Министерством труда и соцзащиты РФ, республика заняла первое место по доле безработных, использовавших обращение в службы занятости населения как способ поиска работы (73%), и участию во временных общественных работах (22,75%).
Как сообщили ТАСС в министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии, за период с 27 февраля по 5 марта 2019 года в республике безработными стали 73 человека, что меньше по сравнению с предыдущей неделей. "[Небольшое сокращение числа безработных] произошло за счет адресной работы по трудоустройству безработных", - сказали в министерстве.
Самые востребованные профессии
Регионы выделяют ряд отраслей, особенно востребованных среди соискателей, с наибольшим числом претендентов на вакансии.
В Калининградской области это сферы торговли, здравоохранения, социальных услуг, строительства, а также предприятия общественного питания, сообщили ТАСС в министерстве социальной политики региона. В Мордовии - сфера IT-технологий, строители и медики. "Это общая тенденция. В Мордовии действует программа обучения безработных, если гражданин испытывает трудности при трудоустройстве, его направляют на обучение с последующим трудоустройством", - рассказали ТАСС в министерстве социальной защиты, труда и занятости населения региона.
Наибольшим спросом у соискателей в Чувашии пользуются рабочие специальности, в том числе сварщики, электрики, каменщики и прорабы, рассказал ТАСС заместитель начальника отдела организации трудоустройства населения министерства труда и социальной защиты республики Александр Марков. "Это связано с тем, что это наиболее высокооплачиваемая работа. Уровень зарплаты может достигать 30-40 тыс. рублей в месяц при средней зарплате в республике 24-25 тыс. рублей", - отметил собеседник агентства.
Вакансии учителей и врачей являются наиболее востребованными профессиями в Тамбовской области наряду с такими профессиями как наладчик автоматических линий, слесарь-ремонтник, водитель, медсестра, сообщили ТАСС в управлении труда и занятости населения области.
О нацпроекте
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.