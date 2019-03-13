Минпросвещения и Рыбаков Фонд в 2019 году запустят проект дистанционного обучения детей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения России и Рыбаков Фонд планируют в 2019 году запустить совместный проект дистанционного обучения детей, который будет направлен на повышение их знаний в тех областях, которые не может охватить школа. Об этом заявила в среду замминистра просвещения РФ Марина Ракова на пресс- конференции в ТАСС.

"Мы в ближайшее время запустим проект, который направлен на дистанционное повышение знаний, навыков и компетенций <...> в том числе будем презентовать ребятам те области знаний, которые действительно нужны для реализации Стратегии научно-технологического развития нашей страны", - сказала Ракова.

Она добавила, что проект направлен на то, чтобы "вырастить <...> ребят, которые будут активно реализовывать любые бизнес-проекты, государственные задачи в области искусственного интеллекта". Для этого нужны знания математики, которые на текущий момент не даются в школах.

Президент и сооснователь Рыбаков Фонда Екатерина Рыбакова уточнила, что проект предложит изучать детям те области знаний, которые сегодня не даются в школах. "В 2019 году будет осуществлен пилот этого проекта, проект входит в национальный проект "Образование" <...>, компетенции с помощью этого проекта будут развивать те, которые сегодня школьная программа не способна охватить. Это биотехнологии, нанотехнологии, информационные технологии, более углубленное изучение физики, математики, - все, что способствуют технологическому прорыву", - сказала Рыбакова.

Реализация нацпроекта "Образование" по десяти направлениям охватит период с 2019 до 2024 года, общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Он должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр образования и науки Ольга Васильева.

Рыбаков Фонд - частная организация, учрежденная в 2015 году, занимается поддержкой предпринимательства, образования и социальных некоммерческих проектов.