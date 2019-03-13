Семьям с "особыми" детьми в Севастополе предложили зарабатывать сыроделием и вышиванием

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Общественная организация запустила в Севастополе курсы профессионального обучения для семей с детьми-инвалидами, где можно научиться вышивать, варить мыло и делать сыр, а потом открыть собственную мастерскую, сообщила координатор Ресурсного центра по поддержке общественных организаций "Лига работников социальной сферы" Ирина Новикова в рамках круглого стола по вопросам жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью.

Согласно паспортам национальных проектов, развитие самозанятости и вовлечение инвалидов в предпринимательскую деятельность является одним из приоритетных направлений.

"Для мам открылись профориентационные мастерские, они могут попробовать разное. Мы подводим к тому, чтобы они могли организовать ИП или стать самозанятыми и зарабатывать деньги совместно с детьми", - рассказала Новикова.

Она отметила, что вопрос заработка для родителей "особенных" детей стоит очень остро, средства субсидий и пенсий не всегда позволяют обеспечить нужный уровень жизни, нередко складываются ситуации, когда дорогие препараты семьи вынуждены покупать самостоятельно. При этом формат занятости должен быть такой, чтобы подошел и молодым мамам, и людям предпенсионного возраста, а работать на обычных условиях удается далеко не всегда. Еще большая проблема - найти работу для самого инвалида.

Председатель севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов "Особые дети" Аида Менанова рассказала ТАСС, что профмастерские для детей-инвалидов и их родителей запущены в рамках президентского гранта. На курсах они учатся вышивать и шить, делать сыр, варить мыло, фотографировать и работать в программах- редакторах, готовить различные блюда (причем мастер-классы проводят повара севастопольских кафе на своих площадках).

"Мы ставили целью проверить способности наших ребят. Но родители, которые взялись помогать детям на занятиях, включились в работу очень активно, и сейчас понимаем, что как минимум несколько семей начнут свое дело. Например, родители одной из наших особенных девочек владельцы ресторана и сказали, что можно было бы включить в меню нашу сырную тарелку - мы учим делать и адыгейский, и моцареллу, и другие", - добавила она.