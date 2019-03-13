Власти ХМАО планируют создать три новых заповедника на территории округа до 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО) планирует до 2024 года увеличить площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения за счет создания трех новых заповедников, сообщил в среду руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды ХМАО Сергей Пикунов на всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов".

"В рамках программы "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" к 2024 году мы планируем организовать на территории округа три особо охраняемые территории: "Реполовский кедровый бор", "Тундринский кедровый бор" и "Ягельный". Прирост общей площади особо охраняемых природных территорий регионального значения составит 4372,8 га", - сказал Пискунов.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,41 трлн рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - свыше 3,2 трлн рублей).