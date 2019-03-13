Более 5,1 млрд рублей намерены получить власти Ингушетии для реализации нацпроектов

ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены получить из федерального бюджета более 5,1 млрд рублей на реализацию национальных проектов, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства региона.

"На текущую дату в соответствии с установленными сроками заключены 23 соглашения о предоставлении средств для реализации проектов на общую сумму 4,6 млрд рублей. В ближайшее время планируется подписание еще четырех соглашений на сумму 481 млн 250 тыс. рублей. Общая сумма федеральных субсидий в рамках реализации нацпроектов в республике ожидается в размере 5 млрд 117 млн 991 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Власти региона рассчитывают за счет нацпроектов решить ряд приоритетных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии, жилищного строительства, малого среднего предпринимательства.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.