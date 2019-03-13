В Липецкой области около 760 млн рублей направят на цифровую образовательную среду

ТАСС, 13 марта. Власти Липецкой области планируют в рамках национального проекта "Образование" в течение шести лет направить более 760 млн рублей на создание цифровой образовательной среды и внедрение ее в 95% школ, гимназий, лицеев и профессиональных училищ. Об этом рассказал в среду ТАСС представитель управления образования региона Александр Прокофьев.

"На развитие проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" из бюджета Липецкой области до 2024 года направят более 44 млн рублей, из федерального - свыше 715 млн рублей. В регионе будут созданы условия для подключения к федеральной цифровой платформе, которая поможет создать современную и безопасную цифровую образовательную среду. К 2024 году доступ к основным образовательным программам цифровых технологий получат не менее 35 тыс. детей", - сказал Прокофьев.

Он уточнил, что в регионе более 118 тыс. детей занимаются школах, лицеях и гимназиях, а также свыше 20 тыс. - в учреждениях среднего профессионального образования. По нацпроекту, для них будет закуплено цифровое оборудование, специализированное программное обеспечение, открыт доступ к интернету со скоростью 100 Мбит/с - в городах и 50 Мбит/с - в сельской местности. К 2024 году не менее 50% педагогов региона пройдут повышение квалификации в цифровом формате.

"К 2024 году в 95% школ, гимназий, лицеев, школ-интернатов, профучилищ Липецкой области вся учебная деятельность будет проводится с использованием федеральной цифровой платформы. В 2019 году цифровая образовательная среда будет внедрена в 15 школах и одном учреждении профобразования. Также в структуре центра дополнительного образования Липецкой области для учащихся от 7 до 18 лет появится центр цифрового образования IT-куб для популяризации технических профессий и IT-технологий", - рассказал Прокофьев.

По его данным, на реализацию нацпроекта "Образование" из бюджета Липецкой области с 2019 по 2024 годы планируется направить около 8,7 млрд рублей. В рамках этого нацпроекта в регионе будут реализованы проекты "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Социальная активность", "Поддержка семей, имеющих детей", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого" и "Современная школа".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десять ведущих стран по качеству общего образования.