В Свердловской области планируют создать 12 заводов по сортировке ТКО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Двенадцать объектов по сортировке твердых коммунальных отходов и еще два - по утилизации мусора планируется построить в Свердловской области до 2024 года. Для достижения этих целей в 2019 году будет направлено более 92 млн рублей, сообщил в среду департамент информационной политики региона.

"До конца 2024 года планируем полностью обновить инфраструктуру обращения с отходами: ввести в эксплуатацию 12 объектов по обработке и два объекта по утилизации ТКО, создать экотехнопарк. В 2019 году на эти цели предусмотрено более 92 млн рублей: 31,1 млн рублей - из областного бюджета, 61,3 млн рублей - из федерального бюджета", - приводит департамент слова первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова по итогам совещания по вопросам обращения с ТКО.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, создание новых объектов утилизации ТКО позволит к 2024 году перерабатывать почти половину всего мусора, образуемого в Свердловской области. На совещании был отмечен ряд негативных моментов в сфере обращения с ТКО. В частности, замгенпрокурора в УрФО Юрий Гулягин отметил, что с началом реформы системы по обращению с ТКО людям иногда приходят "двойные" квитанции, неверно рассчитывается плата за вывоз мусора, недостаточно проработана инфраструктура для вывоза, обработки и утилизации отходов. В этой связи он на совещании вынес предостережение властям региона и всем трем региональным операторам.

По данным департамента, власти уже приступили к проработке вопроса о снижении тарифов за вывоз ТКО, идет актуализация баз данных о жильцах домов, что позволит исключить "двойные" квитанции.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

В рамках нацпроекта "Экология" в России к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке ТКО с общей мощностью 37,1 млн т. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.