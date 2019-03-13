Сергей Иванов назвал переработку мусора возможным крупным прибыльным бизнесом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Переработка мусора может быть крупным прибыльным делом в России при правильной организации. Такое мнение высказал журналистам спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Мусор - это ценный ресурс, это деньги. При правильной организации дела переработка мусора в такой стране, как Россия, - это огромное доходное дело", - сказал он.

Иванов также отметил актуальность обсуждаемой в обществе и СМИ темы тарифов на вывоз мусора. "Важно, чтобы люди видели, <… > что страна становится чище, а свалок и помоек, особенно нелегальных, становилось меньше и все больше мусора перерабатывалось, а не выбрасывалось на землю", - подчеркнул Иванов. Вместе с тем он добавил, что надо иметь в виду, что невозможно установить одинаковую цену на вывоз мусора во всех 85 субъектах федерации.

С 1 января 2019 года в РФ началась реформа системы с обращением с отходами, чтобы сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Целевые показатели реформы заложены в национальный проект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% 2024 году. Чтобы обеспечить цивилизованное обращение с отходами, тарифы на вывоз мусора для населения были пересмотрены.

Регионам дали возможность рассчитать их самостоятельно, что без единой методологии привело к "перегибам" в некоторых случаях. Так, по данным Общероссийского народного фронта, вывоз 1 тонны коммунальных отходов на Чукотке стоит больше 48 тыс. рублей, а в Краснодарском крае - 70 копеек. На стоимость вывоза мусора для населения также обращал внимание президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию. Он указал, что изменение тарифа для жителей должно быть подкреплено качественным изменением отрасли.