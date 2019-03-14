ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Новая система поддержка бизнеса в рамках Регионального экспортного стандарта 2.0 будет внедрена в Якутии к 2021 году. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр по внешним связям и делам народов региона Гаврил Кириллин.

"В рамках проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" к 2021 году в Якутии внедрят Региональный экспортный стандарт 2.0. Это будет способствовать созданию благоприятной экспортной среды для развития бизнеса за счет консультационной поддержки предприятий предпринимателей, создания и ведения базы экспортеров, совершенствования региональной системы поддержки экспорта", - сказал Кириллин.

Как ожидается, в 2019 году Региональный экспортный стандарт 2.0 будет введен в 11 пилотных регионах. В 2017 году Российский экспортный центр запустил первую версию стандарта в 22 регионах страны. В них проводили обучение начинающих экспортеров. Были созданы также экспортные советы, которые занимаются продвижением региональных брендов на внешние рынки.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85%, до $250 млрд.

Проект потребует до 2024 года государственного финансирования в объеме почти 1 трлн рублей, и состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". При этом по оценке Минпромторга, нацпроект позволит привлечь в экономику от 7 трлн до 12 трлн рублей частных инвестиций.