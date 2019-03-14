Строительство новой школы в приморском селе Киевка начнется в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Строительство новой средней школы в Лазовском районе Приморья в рамках выполнения национального проекта "Образование" начнется в 2020 году, сообщает в четверг пресс-служба администрации края на своем сайте.

Создание и оснащение сельских школ дополнительной материально-технической базой является одной из целей краевого проекта "Современная школа", который реализуется в рамках национального проекта "Образование". Планируется, что к 2024 году охват учеников модернизированными учебными заведениями на селе должен вырасти на 25,6 тыс.

"К строительству новой школы в селе Киевка Лазовского района приступят в 2020 году, но уже в этом году из краевого бюджета району направят средства на разработку проектно-сметной документации и приведение ее в соответствие с типовым проектом здания <…> Сейчас школа располагается в старом здании бывшего детского сада. Более 60 ребят учатся в две смены, часть из них привозят на занятия из села Чистоводное", - говорится в сообщении.

Средства краевого бюджета в этом году также направят на ремонт здания районной больницы. По поручению губернатора края Олега Кожемяко, 3,4 млн рублей Лазовский район получит на оснащение клуба в селе Лазо световым и звуковым оборудованием, еще 6 млн рублей направят на строительство новой хоккейной коробки и двух спортивных площадок.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.