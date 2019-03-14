Власти Забайкалья выделили 855 тыс. рублей на обучение людей предпенсионного возраста

ЧИТА, 14 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поручил выделить 855 тыс. рублей из резервного фонда правительства региона на профессиональное обучение людей предпенсионного возраста. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Региональный проект профессионального образования "Старшее поколение" реализуют в рамках нацпроекта "Образование". Он рассчитан на 2019-2024 годы и направлен на повышения качества жизни пожилых людей.

"Из резервного фонда правительства Забайкальского края будет выделено 855 тыс. рублей на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования лиц предпенсионного возраста. В Забайкальском крае ежегодно будут обучаться по 368 человек. Всего в течение шести лет обучатся 2208 граждан предпенсионного возраста", - говорится в сообщении.

Переобучение будет занимать от одного до трех месяцев с отрывом от основной работы. Во время переподготовки людям будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной зарплаты. Средняя стоимость одного курса обучения составляет 68 тыс. рублей, но для людей старшего поколения они будут бесплатными.

Осипов подчеркнул, что реализация программы обеспечит активное долголетие и позволит не допустить ущемление прав работников в связи с увеличением пенсионного возраста. "Сегодня сформировался общественный запрос на новую, более эффективную систему работы с гражданами старшего поколения, важно способствовать продолжению их трудовой деятельности, как на прежних, так и на новых рабочих местах", - приводит пресс-служба слова врио губернатора.