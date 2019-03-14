Лесхозы Бурятии обновят противопожарную технику в рамках проекта по сохранению лесов

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Реализация федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" позволит лесникам Бурятии обновить противопожарную технику, износ которой составляет около 80%. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Бурятия вошла в число регионов, где с 2019 года начинает реализовываться федеральный проект "Сохранение лесов". В рамках него в республике планируется значительно обновить специализированную противопожарную технику и оборудование. В первые три года реализации проекта (до 2021 года) на эти цели запланировано выделение 546 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Новая техника, как отметили в Агентстве, позволит более качественно организовывать мониторинг и тушение лесных пожаров. "Первый этап проекта в Бурятии реализуется уже сейчас, к началу наступающего пожароопасного сезона на сумму почти в 135 млн рублей будет приобретено более 30 единиц тяжелой лесопожарной техники - бульдозеры, вездеходы, трейлеры, лесопожарные тракторы, тягачи и другое, - отметили в РАЛХ. - Все это будет направлено, в первую очередь в лесхозы, где есть острая нехватка техники - в Бичурский, Закаменский, Кяхтинский и Курумканский районы".

Бурятия - один из регионов Сибири, где с апреля по октябрь наблюдаются сильные природные пожары. За период пожароопасного сезона 2017 года в республике было зарегистрировано более 820 лесных пожаров, огнем было пройдено около 279 тыс. га, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2018 году произошло порядка 360 лесных пожаров на общей площади около 24 тыс. га.

6 марта 2019 года глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил журналистам, что пожароопасный сезон в Бурятии в этом году будет более напряженным, чем в прошлом, поскольку в регионе ожидаются высокие температуры воздуха и сухая погода.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Внедрение наилучших доступных технологий", а также проект "Сохранение лесов", цель которого - восстановить к 2024 году площади лесов до существующих до вырубки значений, то есть увеличить воспроизводство леса до 100% (сейчас по России этот показатель составляет - 62,3%).