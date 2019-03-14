Нацпроект поможет ликвидировать свалку площадью более 500 тыс. кв. метров под Томском

ТОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Томск получит в рамках нацпроекта "Экология" в течение 2020-2024 гг. 447 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов рядом с деревней Новомихайловка. Об этом сообщил вице-мэр Вячеслав Черноус, выступая в четверг на съезде глав муниципальных образований региона.

"Полигон имеет площадь 543 тысячи квадратных метров. За 20 лет эксплуатации на нем накоплено более 3 миллионов кубических метров твердых коммунальных отходов. В настоящее время объем финансирования на период 2020 - 2024 годы запланирован 447,6 миллиона рублей, из них 434 миллионов - федеральный бюджет, 9,5 миллиона - областной. Уровень местного софинансирования уточняется", - сказал Черноус.

Он уточнил, что в настоящее время полигон закрыт, ликвидация запланирована в рамках нацпроекта "Экология".

По данным пресс-службы областной администрации, всего в рамках нацпроекта будет ликвидировано 17 экологически опасных объектов. Планируется ликвидировать более десяти скотомогильников, а также рекультивировать два полигона твердых бытовых отходов - в окрестностях села Новомихайловка и в ЗАТО Северск, где в целом будет восстановлено 72 гектара земель. Финансирование регионального проекта "Чистая страна" составит за пять лет 808,5 миллиона рублей, из которых более 773 миллиона - из федеральной казны. Остальные 35,1 миллиона рублей поступят в рамках софинансирования из регионального и местного бюджетов.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,41 трлн рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - свыше 3,2 трлн рублей).