Более 20% поликлиник Свердловской области перейдут на бережливые технологии в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Свердловская область планирует в 2019 году перевести 20% амбулаторно-поликлинических подразделений региона на работу по принципам "бережливости", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного минздрава.

Проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" предполагает, что бережливые технологии должны стать частью работы всех медицинских организаций. Кроме того, он гарантирует обеспечение доступности медицинской помощи для всех жителей страны, в том числе тех, кто проживает в отдаленной местности.

"В 2019 году в Свердловской области планируется включить в проект 53 амбулаторно-поликлинических подразделения, к ним, в том числе относятся фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), - сказали в пресс-службе. - Цифра значительная, потому что составляет 20% от всех лабораторно-поликлинических подразделений области".

Первым фельдшерско-акушерским пунктом Свердловской области, работающим по принципам "бережливости", станет ФАП в поселке Сосьва. После ремонта в нем появятся регистратура, зона комфортного пребывания, доступная навигация и комфортная среда для маломобильных групп населения.

Пилотный проект по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи "Бережливая поликлиника" стартовал в России в 2016 году, затем был преобразован в приоритетный проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медицинскую помощь". С 2019 года он стал частью проекта "Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи", который входит в нацпроект "Здравоохранение".