В КБР до конца 2021 года построят 29 детских садов по нацпроекту "Демография"

НАЛЬЧИК, 14 марта. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) построят 29 детских садов и дополнительных групп до конца 2021 года, будет создано 2 тыс. дополнительных мест. Об этом сообщили в четверг ТАСС в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи региона.

Строительство будет проводиться в рамках нацпроекта "Демография". Ранее сообщалось, что всех детей в КБР в возрасте до полутора лет обеспечат местами в детсадах к концу 2021 года, в 2019 году планируется создать для них 19 учреждений.

"В рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" в 2019-2021 годах в КБР планируется создание 2 тыс. дополнительных дошкольных мест за счет строительства новых зданий и пристроек к функционирующим учреждениям дошкольного образования (всего 29 объектов)", - сказал представитель министерства, уточнив, что на эти цели республиканскому бюджету из федерального выделят более 1,5 млрд рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель проекта - глава Минтруда Максим Топилин.