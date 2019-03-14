Дума обратится к Медведеву в связи с задержкой в получении регионами денег на нацпроекты

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума в четверг рассмотрит обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в связи с несвоевременным получением российскими регионами средств на реализацию национальных проектов. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании председатель палаты Вячеслав Володин.

"Поручаем [главе комитета по бюджету и налогам] Андрею Михайловичу [Макарову] подготовить проект обращения к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву с изложением тех аргументов, которые здесь прозвучали… и в конце нашего заседания мы рассмотрим", - сказал спикер.

"Думаю, что нас поддержат регионы, потому что ситуация парадоксальна: с одной стороны, регионы говорят, что им средства не направляют, договора не подписаны, а с другой стороны, мы исходим из норм прямого действия Бюджетного кодекса, который им не запрещает начинать процедуры реализации национальных проектов", - пояснил он. "Поэтому крайне важной здесь будет позиция председателя правительства, потому что мы можем многое сделать для того, чтобы ситуация поменялась", - убежден политик.

"Возможно, если будет необходимо, попросим проведения совместного совещания с участием руководителей профильных ведомств… посмотрим направления и сферы, которые больше всего от этого страдают", - предложил также Володин.

Проблема правоприменения

В своем утреннем выступлении от фракции "Единая Россия" Макаров задался вопросом, почему огромные средства, которые были направлены на нацпроекты, не работают на экономический рост. "Это простой вопрос - а сколько этих средств уже дошло до регионов? Я напомню, что ответ, который мы получили на этот вопрос (от Минэкономразвития - прим. ТАСС), звучал так - поступило около 10%", - сказал парламентарий.

По словам Макарова, он уточнил эту цифру, и выяснилось, что "из почти 617 млрд рублей на 1 марта распределено 8 млрд 52 миллиона, что составляет 1,3%". "Вчера я списался с [федеральным] казначейством, чтобы выяснить, может, какие-то кардинальные сдвиги произошли на эти две недели? Да, произошли, выделены еще 2 млрд", - с иронией отметил Макаров. Таким образом, в середине марта, когда прошло уже 2,5 месяца, регионы получили 1,4 % средств, выделенных на нацпроекты, подчеркнул депутат.

"Регионы в прошлом году получили 1 трлн 700 млрд допдоходов по сравнению с тем, что они планировали. Только остатки на счетах регионов оставляют почти 2 трлн рублей. Тем не менее и эти деньги не направляются на решение этих задач. Таким образом, создалась ситуация, когда огромные средства региональных бюджетов и федерального бюджета лежат мертвым грузом на счетах", - указал глава комитета Госдумы.

Макаров назвал "устойчивым стереотипом" то, что в такой ситуации "виноват" Бюджетный кодекс, где четко прописаны процедуры заключения соглашения между регионами и федеральным центром, лишь после которых возможно реальное освоение средств регионами. "Давайте посмотрим, может, действительно это так, может, надо срочно менять закон? Постановление правительства говорит, что в течение пяти рабочих дней после принятия бюджета эти средства доводятся до регионов… но без соглашения регионы не уверены, что они получат федеральное финансирование", - констатировал он.

Макаров выступил за заключение соглашений на длительные сроки, а не на один год. "Нацпроекты на шесть лет, бюджет на три года, но даже на три года у нас нет соглашений... Это проблема, я подчеркиваю, правоприменения, это проблема конкретной деятельности", - заключил он.