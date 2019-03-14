Минздрав подготовил изменения по паллиативной помощи в программу госгарантий

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ планирует включить вопросы оказания паллиативной помощи и проведения профилактических осмотров в удобное для людей время в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019-2021 годы. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

"Без боли, грязи и унижения": что изменит закон о паллиативной помощи в России

Ранее Совет Федерации одобрил закон о паллиативной помощи, который предусматривает поправки в 323 федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан РФ". Благодаря этому будет усовершенствовано оказание помощи неизлечимо больным людям. Чтобы граждане РФ имели возможность получать комплексную медико-социальную паллиативную помощь бесплатно, необходимо внести ее в программу государственных гарантий.

"Программа приведена в соответствие с федеральным законом № 18-ФЗ в части оказания паллиативной медицинской помощи, предусмотрены средние нормативы объема и финансовых затрат для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, предлагаются изменения, связанные с реализацией национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография": будут введены отдельные нормативы объема и финансовых затрат для проведения профилактических медицинских осмотров в рамках диспансеризации. Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе в рамках диспансеризации, не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить ежегодные профилактические медосмотры.

Также в проекте расширены критерии доступности и качества медицинской помощи при онкологических заболеваниях и развития первичной медико-санитарной помощи.

Ранее на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2019 году необходимо существенно увеличить охват населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами. Для этого нужно предоставить россиянам возможность проходить осмотры в удобное время - вечером или по субботам. Голикова также отметила, что эта работа должна быть обязательно оплачена врачам. Предлагаемые Минздравом изменения в программу госгарантий направлены на эти цели.