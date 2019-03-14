Архангельская область потратит 1,6 млрд рублей на ремонт региональных трасс в 2019 году

АРХАНГЕЛЬСК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Архангельской области планируют выделить на ремонт региональных трасс 1 млрд 644 млн рублей в 2019 году, сообщил в четверг ТАСС заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников.

"Из них федеральных средств 1,213 млрд рублей, остальное - областные деньги. А дальше, с 2020 года на региональные дороги федеральных денег не обещают, дальше говорят: мы акцизы вам увеличим, и вы те же самые деньги будете получать, с 2020 годы на региональные дороги межбюджетные трансферты уже не предусмотрены", - сказал он.

По словам замминистра, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году в области будет отремонтировано 100,5 км региональных дорог. Кроме того, планируется завершить строительство 6,3 км. "Для сравнения - в прошлом году мы отремонтировали всего 2,3 км региональных дорог", - уточнил он.

Дороги к юбилеям

В план работ на 2019 год включены дороги с наибольшей интенсивностью движения. "Усть-Вага - Ядриха - это основное направление. Мы завершаем участки от Вельска до Шангал, затем Костылево - Тарногский городок - это выход из Устьянского района на Вологодскую область", - перечислил Кулижников те объекты, которые будут ремонтироваться.

Около 12 км трасс будет отремонтировано в Пинежском районе. "Большой куст дорог ремонтируем вокруг Карпогор. Это связано с тем, что в следующем году у нас столетие Федора Абрамова (русский советский писатель, уроженец дер. Веркола Архангельской области - прим. ТАСС). Если в других районных центрах у нас дороги находятся в неплохом состоянии, то в Карпогорах асфальтово-бетонного завода никогда не было, мы будем завозить туда асфальтово-бетонный завод и три дороги отремонтируем - почти 12 км", - сказал собеседник агентства.

Еще одна дорога, которую отремонтируют в связи с предстоящим юбилеем - это дорога к Антониево-Сийскому монастырю. "Дорогу Сия-Кулига мы не можем не отремонтировать, поскольку грядет 500-летие Сийского монастыря (в 2020 году - прим. ТАСС) ", - добавил Кулижников.

По его словам, возможно, будет решен вопрос о передаче в федеральную собственность дороги Усть-Вага - Ядриха. В этом случае средства будут перенаправлены на другие объекты. "Если мы передадим ее в федеральную собственность, тогда мы средства перераспределим либо на дорогу на Малые Корелы, либо на онежское направление. По ним есть проекты, но они на последующие года стоят", - отметил он.

Отремонтировать и сохранить

В рамках нацпроекта до 2024 года в области будет отремонтировано 1053 км региональных дорог. "У нас сейчас 1112 км дорог соответствует нормативам, приплюсуем еще 1053 км, получится, что в нормативном состоянии через 6 лет должно быть 2093 км из 7600 км региональных дорог. Мы должны сделать 29,1% в нормативном состоянии", - сказал Кулижников.

По его словам, главная трудность - сохранить надлежащее состояние дорог, которые сейчас соответствуют нормативам. "Те дороги, которые сейчас в нормативном состоянии, за шесть лет могут перейти в разряд не соответствующих нормативам. Мы предусматриваем уже в этом году 154 км укладывать картами (вид ремонта дорог - прим. ТАСС), ежегодно мы будем эти дороги по 100 и более км также ремонтировать", - заметил он.

Еще один способ сохранения дорог - контроль за большегрузным транспортом. "До 2024 года мы планируем установить три системы автоматического весового контроля, не менее трех, можем увеличить их число в большую степень. Все мы понимаем, что главное - это сохранность дорог, отремонтируем, а тяжеловесы их разрушают, пойдем по пути предотвращения", - сказал Кулижников. Одну систему планируется установить уже в 2019 году на дороге Няндома - Каргополь.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.