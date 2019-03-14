Для охраны тайги в Красноярском крае привлекут беспилотники

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края намерены в текущем году использовать беспилотные летательные аппараты (БЛА) для охраны тайги от пожаров и борьбы с незаконными рубками леса. Об этом в четверг сказал журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

Развитие систем мониторинга в красноярской тайге пройдет в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Впервые с 2013 года регион получит средства на обновление парка лесопожарной техники и оборудования, общий объем финансирования до 2021 года превысит 231 млн рублей.

"Запланировали в каждом [из 60] лесничеств по одному-два квадрокоптера закупить <...>. Сегодня специалисты изучают разные модели, задание сформировано, закупки пойдут, в течение месяца они будут все поставлены", - сказал Маслодудов.

Кроме того, по словам министра, краевой Лесопожарный центр приобретет в начале лета до пяти БЛА отечественного производства. Эти аппараты имеют существенно большую дальность полета, чем у квадрокоптеров.

В 2018 году в Красноярском крае было зарегистрировано 1,7 тыс. лесных пожаров на площади около 1,5 млн га.