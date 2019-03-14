Реализация нацпроекта "Экология" поможет очистить Волго-Ахтубинскую пойму от мусора

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" очищают от накопленного за десятилетия мусора Волго-Ахтубинскую пойму, сообщается в четверг на сайте администрации региона.

"260 тыс. куб. м отходов, что составляет уже 77% от общего объема накопленного за десятилетия мусора, вывезено со свалок Среднеахтубинского района Волгоградской области. Здесь продолжается ликвидация 18 объектов накопленного экологического ущерба, 14 из которых находятся на территории [природного] парка "Волго-Ахтубинская пойма" - это позволит сохранить уникальный природный комплекс и повысить качество жизни сотен тысяч жителей региона. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.

По данным областных властей, на 65% ликвидирована свалка в Краснослободске, почти на 90% - в поселке Средняя Ахтуба. В ближайшие три недели подрядчик планирует полностью очистить территорию старой свалки возле поселка Красный Октябрь. Таким образом, общая площадь освобожденных от мусора земель в Среднеахтубинском районе, на территории которого и находится Волго-Ахтубинская пойма, к концу марта составит порядка 30 га.

В пресс-службе администрации уточнили, что всего в регионе в рамках нацпроекта "Экология" только в сфере ликвидации накопленного экологического ущерба будет реализовано восемь основных проектов на сумму 1,1 млрд рублей.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 млрд рублей.