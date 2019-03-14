ДВФУ поделится с другими регионами РФ опытом обучения госслужащих управлению данными

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) поделится с другими регионами страны опытом внедрения образовательной программы для госслужащих "Управление, основанное на данных" (Chief Data Officer, CDO), по образцу дальневосточной уже начала работать программа в Рязанской области, в 2019 году будут открыты и другие программы. Об этом сообщил ТАСС проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года во Владивостоке поручил реализовать на базе ДВФУ образовательный проект в сфере управления в цифровой экономике для сотрудников органов власти и предпринимателей. Кроме того, в соответствии с майским указом президента РФ, был разработан нацпроект "Цифровая экономика", в который вошли федеральные проекты "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить свыше 1,63 трлн рублей.

"По образцу нашей дальневосточной программы будут запускаться программы в регионах. Первая такая программа запускается в Рязанской области", - сообщил Земцов.

В задачи Chief Data Officer (CDO) входит управление и координация процессов формирования исходных данных и аналитики на их основе, выработка управленческих решений, повышающих эффективность государственного управления и качество жизни людей.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года вуз запустил первую в стране постоянно действующую программу обучения госслужащих по специальности Chief Data Officer (CDO, руководитель по управлению данными). В программе участвуют госслужащие, функционал которых относится к задачам CDO, а также ответственные за внедрение управления на основе больших данных (Big Data) в организациях с государственным участием. Интенсив, в котором чередуются очные и заочные этапы, проходят команды из 30 субъектов страны. С ними работают федеральные эксперты - ведущие специалисты по Big Data, искусственному интеллекту, управлению проектами, теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и дизайн-мышлению.