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В Нижегородской области на проект "Оздоровление Волги" направят свыше 9,6 млрд рублей

Всего на реализацию нацпроекта "Экология" до 2021 года будет направлено 13,1 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области подписали соглашение с Минстроем РФ о предоставлении субсидий на реализацию в регионе проекта "Оздоровление Волги" в размере более 9,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства области.

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"В соответствии с подписанным соглашением на реализацию региональной составляющей федерального проекта "Оздоровление Волги" (осуществление мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу) в период 2019-2021 годы планируется направить порядка 9 674 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - порядка 9 287 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Также было подписано соглашение о реализации региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода", регулирующего проведение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения. В период с 2019 по 2021 год на него планируется направить порядка 540 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета более 518 млн рублей.

Как уточнили в министерстве финансов области, на реализацию национального проекта "Экология" до 2021 года будет направлено 13,1 млрд рублей. В общей сложности на реализацию всех 12 нацпроектов в Нижегородской области направят более 99 млрд рублей.

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Ранее Росприроднадзор представил электронную карту загрязнения Волги, на которой отмечены, в частности, затонувшие объекты, сбросы сточных вод, предприятия, негативно воздействующие на окружающую среду. Эксперты Минприроды в ходе рейдов и аэрофотосъемки обнаружили более 230 объектов, оказывающих негативное влияние на Волгу.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года. Нацпроект "Экология" включает такие федеральные программы, как "Оздоровление Волги", "Чистая страна", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов".

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