Минстрой: объем затрат на создание "умных городов" до 2024 года составит 360 млрд рублей

КАЛУГА, 14 марта. /ТАСС/. Минимальные затраты на создание инфраструктуры "умных городов" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" оцениваются на уровне 360 млрд рублей на ближайшие пять лет, сообщил в четверг журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на международном форуме "Умные города".

"Значительное количество мероприятий окупается за счет частных инвестиций. В целом, пока из таких предварительных расчетов <...> объем рынка, при выполнении этих минимальных базовых требований, объем затрат на это на ближайшие пять лет - это порядка 360 млрд рублей", - сказал он. Замминистра уточнил, что это частные деньги, а также деньги региональных и муниципальных бюджетов.

Чибис добавил, что часть средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды", может быть перенаправлена "на интеграцию платформы по вовлечению людей в городское управление".

При этом замминистра отметил, что создание "умных городов" возможно и без дополнительного федерального финансирования. "На это регионы и муниципалитеты тратят деньги, только тратят деньги часто впустую", - подчеркнул замглавы ведомства. По его мнению, "при экономии на электроэнергии, экономии на общественном транспорте" высвобождаются ресурсы, которые "можно тратить с умом, применяя самые современные решения".

Ведомственный проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта.