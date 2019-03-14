IT-форум для школьников и студентов в Екатеринбурге собрал более 40 экспертов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Более 40 специалистов в сфере IT-технологий приехали на профориентационный форум "Пик IT" для школьников и студентов в Уральском федеральном университете, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе университета.

Вуз проводит большое количество мероприятий, направленных на раннюю профориентацию школьников, их ознакомление с современными профессиями, что является одной из задач нацпроекта "Образование".

"За три дня форума на нем выступит более 40 экспертов из разных областей IT-технологий, которые проведут лекции и мастер-классы для студентов и школьников. В частности, в пятницу участники форума смогут посетить лекцию "Нетехнологические проблемы технологической революции" от директора по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрея Себранта", - сказал собеседник агентства.

В программе форума также стендовые сессии от компаний и институтов: свои магистерские программы презентуют Институт естественных наук и математики и Институт радиоэлектроники и информационных технологий. "В субботу на Дне школьников в рамках "Пика IT" будет организован мастер-класс по моделированию дополненной реальности. Для всех участников нашего мероприятия будут проведены экскурсии в офисы IT-компаний региона, состоится выставка IT-проектов школьных команд-участниц Уральских проектных смен в Сочи и Туватуе", - отметил представитель пресс-службы.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.