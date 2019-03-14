Путин рассчитывает на партнерство с бизнесом при выполнении нацпроектов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что бизнес должен участвовать в выполнении национальных проектов. Выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава государства отметил, что предприниматели - "непосредственный и важнейший участник" национальных проектов.

"Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство", - заявил Путин.

"В том, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей, я практически не сомневаюсь", - отметил президент. По его мнению, рост конкурентоспособности отечественного бизнеса "будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской Федерации".

Глава государства предложил на нынешнем съезде "сосредоточить внимание на тех задачах, которые предстоит решать в текущем году". "Мы видим стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны, активно, содержательно участвовать в реализации национальной повестки", - констатировал Путин. По его данным, таких проектов уже порядка тысячи, на основе которых подготовлены 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей.

Президент уточнил, что речь идет "о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии, туризма". По его оценке, "это действительно масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом", рассчитанные на перспективу. "Потому считаю принципиальным обеспечить неизменность правил при их реализации, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов. Все эти позиции нужно четко зафиксировать в законе о поощрении и защите капиталовложений", - указал Путин.