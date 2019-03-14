Четыре старые свалки рекультивируют во Владимирской области за счет нацпроекта "Экология"

ВЛАДИМИР, 14 марта. /ТАСС/. Четыре выведенные из эксплуатации свалки до 2021 года рекультивируют во Владимирской области за счет национального проекта "Экология". Об этом ТАСС в четверг сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области.

"В 2019-2021 годы на территории области в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна"(входит в нацпроект "Экология") планируется ликвидировать четыре выведенные из эксплуатации объекта размещения отходов", - уточнили в департаменте.

Речь идет о ликвидации свалок в Петушинском, Гусь-Хрустальном, Селивановском районах и микрорайоне Оргтруд Владимира. На проведение работ планируется направить 137 млн рублей, в том числе, 122 млн - из федерального бюджета.

"В результате рекультивировации земель, подверженных негативному воздействию, улучшится качество жизни 375 тыс. человек", - пояснили в департаменте. В дальнейшем планируется рекультивировать еще две свалки в Гороховецком районе и Коврове, что потребует около 107 млн рублей.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,41 трлн рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - свыше 3,2 трлн рублей).