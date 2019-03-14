Курганская область должна в 1,5 раза увеличить объем дорог, соответствующих норме

ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Курганской области должны в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года увеличить протяженность дорог, соответствующих всем действующим нормам до 45%, то есть в 1,5 раза. Об этом в четверг во время расширенного рабочего совещания сообщил главный инженер ФКУ Управление дорог "Южный Урал" Михаил Поздняков.

"Задача по Челябинской области стоит подняться [до 2024 года] с 52,5% до 54%. По Курганской области задача более амбициозная: с 30% дорог в нормативном состоянии - до 45%, то есть практически в 1,5 раза. Что касается агломераций, то Курганская агломерация должна увеличить протяженность автодорог в нормативном состоянии с 16% до 85%", - сказал Поздняков.

Заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - начальник управления автомобильных дорог Евгений Меньщиков сообщил собравшимся, что проектно-сметная документация на ремонт дорог в настоящее время проходит стадию экспертизы.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.