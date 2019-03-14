В Нижегородской области по нацпроекту проведут реконструкцию и ремонт 25 объектов культуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области намерены к 2024 году в рамках национального проекта провести реконструкцию и ремонт не менее 25 объектов культуры. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Региональная составляющая федерального проекта "Культурная среда" направлена на создание до 2024 года условий для творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на территории сельских поселений через реконструкцию и капитальный ремонт не менее 25 объектов культуры Нижегородской области, оснащение не менее 190 образовательных учреждений в сфере культуры современными музыкальными инструментами, оборудованием, материалами для творчества", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, будет приобретено два автоклуба для отдаленных территорий. Также планируется провести реконструкцию и капремонт Нижегородского ТЮЗа и создать по всему региону модельные библиотеки.

При этом в рамках Национального проекта "Культура" в Нижегородской области планируется увеличить на 15% посещаемость организаций культуры и в пять раз - число обращений к цифровым ресурсам культуры. На сегодняшний день министерство культуры Нижегородской области заключило соглашение с Минкультом о показателях федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. В рамках проекта к 2024 планируется построить, реконструировать или провести капитальный ремонт в 526 сельских культурно-досуговых учреждениях.