Минстрой: "умные технологии" позволят городам экономить и развивать инфраструктуру

КАЛУГА, 14 марта. /ТАСС/. Внедрение "умных технологий" и участие в проекте "Умный город", реализация которого предусмотрена национальным проектом "Жилье и городская среда", в первую очередь актуально для муниципалитетов со сложной экономической ситуацией, так как это позволит им экономить бюджетные средства и развивать инфраструктуру. Такое мнение высказал журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

"Иллюзия и ошибочное мнение, что "умные технологии" - это технологии для богатых. Это не так. Наоборот, гораздо важнее цифровые технологии, умные решения внедрять там, где небогатые муниципалитеты, потому что они радикально повышают качество работы инфраструктуры и экономят деньги, деньги, которые можно высвободить", - сказал Чибис.

Он отметил, что в марте Минстроем России был принят стандарт "умного города" - набор инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды.

"Основной стандарт - это синхронизация работы всех городских служб и платформ для вовлечения горожан, интеллектуальный центр городского управления, <…> "умный транспорт", наличие грамотных парковочных пространств, <…> безопасность, система видеонаблюдения, <…> "умные остановки", интеллектуальная, точная работа всех коммунальных и дорожных служб", - пояснил замминистра журналистам, отметив, что "город должен стать сервисом для горожан".

Первый международный форум "Умных городов" проходит в Калуге с 14 по 15 марта. Организаторы форума - Национальный центр компетенций "Умный город" при поддержке Минстроя России, ООН-Хабитат (программа ООН по населенным пунктам) и правительства Калужской области. Стратегическим партнером форума выступает АНО "Цифровая экономика".