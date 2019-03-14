В Хабаровском крае направят почти 3 млрд рублей на нацпроект по безопасным дорогам

ТАСС, 14 марта. Около 2,9 млрд рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов направят в Хабаровском крае на реализацию мероприятий по программе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В 2019 году в России стартует национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На развитие дорожной сети региона планируется направить в этом году более 2,9 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 1,2 млрд рублей, краевого - 1,4 млрд рублей, местного - 170,5 млн рублей. Кроме того, на общесистемные меры развития дорожного хозяйства выделят 70 млн рублей из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства региона, в общей сложности будут приведены в порядок более 180 км дорог в Хабаровской и Комсомольской городских агломерациях, проведена реконструкция свыше 16 км трасс. Кроме того, в проект включены дороги как регионального, так и межмуниципального значения.

Для обустройства перекрестков и опасных участков в агломерациях будут установлены 22 системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, реконструированы 80 светофоров, приведено в нормативное состояние свыше 14 тысяч кв. м покрытия тротуаров. В результате доля соответствующих нормативным требованиям автодорог к концу 2019 года в крае составит 53%, а в Комсомольской городской агломерации - 24,3%.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9% с 43,1% в 2017 году, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.