Дума просит Медведева незамедлительно обеспечить доведение до регионов денег на нацпроекты

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума единогласно приняла постановление об обращении к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с несвоевременным получением субъектами РФ средств на реализацию национальных проектов и государственных программ. Обращение было инициировано по итогам выступления на пленарном заседании главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

В законе о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрен значительный объем средств на реализацию национальных проектов и предоставление межбюджетных трансфертов регионам. Так, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации утверждены в объеме 617,0 млрд рублей, однако, по данным Федерального казначейства, по состоянию на 12 марта 2019 года субъектам Российской Федерации перечислены субсидии в объеме около 10 млрд рублей, что составляет 1,6% от общего объема выделенных средств, отмечается в тексте обращения.

До настоящего времени средства лежат на казначейских счетах вместо того, чтобы они были использованы для финансирования мероприятий национальных проектов. При этом с учетом норм закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для заключения контракта по конкурсу требуется до двух месяцев. Реальное подписание контракта по итогам конкурса и начало работы в лучшем случае происходят в мае - июне.

"Сложился стереотип, что процедура заключения государственных контрактов может начаться после предоставления межбюджетных трансфертов на основании заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, за исключением случаев, если нормативными правовыми актами правительства, устанавливающими порядок их предоставления, не предусмотрено заключение таких соглашений. Вместе с тем в соответствии с Бюджетным кодексом РФ распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете", - отмечают депутаты.

Минфин в течение пяти рабочих дней со дня утверждения бюджета направляет уведомление о предоставлении межбюджетного трансферта финансовому органу субъекта РФ. На основании полученного уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта могут быть внесены изменения в сводную бюджетную роспись регионального бюджета и в лимиты бюджетных обязательств субъекта РФ. Субъект РФ вправе осуществлять начало конкурсных процедур на основании сформированных лимитов бюджетных обязательств до заключения соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета непосредственно после утверждения регионального бюджета, то есть уже в декабре соответствующего года, констатируют депутаты.

При этом дополнительные доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по итогам 2018 года составили 1 712,0 млрд рублей, доходы региональных бюджетов за первые два месяца 2019 года превысили доходы за аналогичный период 2018 года на 14,3%, по состоянию на 1 марта 2019 года свободные остатки на счетах субъектов Российской Федерации составили 1 961,2 млрд рублей - такие данные приводятся в постановлении.

Новый подход к правоприменению

"По мнению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в настоящее время необходимо формирование принципиально нового подхода к правоприменению федеральных и региональных законодательных норм", - говорится в тексте документа.

В связи с этим Госдума просит председателя правительства дать необходимые поручения федеральным министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти по скорейшей организации совместной работы с субъектами Российской Федерации, "чтобы те огромные средства, которые были изысканы правительством Российской Федерации для реализации национальных проектов, могли быть незамедлительно использованы, а также возможность использовать собственные средства регионов при гарантии сохранения общего уровня софинансирования с возможностью последующего возмещения из федерального бюджета".

"Государственная Дума просит также дать поручение о проработке изменений нормативной базы в части финансирования мероприятий национальных проектов с точки зрения подготовки к следующему бюджетному циклу", - говорится в постановлении.

Нужны разъяснения правительства

Как пояснил ранее журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, сейчас регионы не должны сначала заключать соглашение с Минфином, ждать поступления денег, а затем объявлять двухмесячный конкурс. Более того, продолжил Исаев, если бюджет региона уже принят, то его власти могут объявить конкурс и начать реализацию нацпроектов.

"Мы решили, и это была позиция всех фракций, что комитет по бюджету и налогам подготовит проект обращения к председателю правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой, чтобы правительство дало соответствующие разъяснения, [чтобы] впредь работа проводилась более оперативно", - сообщил парламентарий.

"Недопустима ситуация, когда у государства есть деньги, они уже заложены на реализацию важных национальных проектов, которых ждут люди, - резюмировал Исаев. - Но бюрократическая волокита приводит к тому, что эти средства поступают с опозданием".