Свердловская область направила более 1 млрд рублей на очистку рек и водоемов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделили более 1 млрд рублей на экологическую реабилитацию водных объектов региона до 2024 года, сообщил в четверг начальник отдела водных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Никита Ванаев на IV Всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов 2019".

"Плановый объем финансирования - 1,226 млрд рублей, из них из средств федерального бюджета - 791,2 млн рублей", - сказал он.

В ходе реализации регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов, расположенных на территории Свердловской области", по словам чиновника, планируется экологическая реабилитация семи водохранилищ, в большинстве своем являющихся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения. Среди них Черноисточинское, Северское, Верхне-Сысертское, Верхне-Макаровское, Волчихинское, Верх- Исетское водохранилища и озеро Шарташ. Также запланирована реабилитация пяти участков русел рек - Нейва, Сарабайка, Камышловка, Тагил и Баранча.

Ранее сообщалось, что Свердловская область планирует направить почти 4 млрд рублей для реализации нацпроекта "Экология" до 2024 года. Регион участвует в следующих подразделах нацпроекта: "Чистая страна", "Чистый воздух", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов".

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".