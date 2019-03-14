В Кировской области создадут мобильные "Кванториумы" по нацпроекту

КИРОВ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области в 2020 - 2021 годах создадут мобильные "Кванториумы" по нацпроекту "Образование", что позволит каждому ребенку вне зависимости от места жительства посещать центры дополнительного образования. Об этом сообщил в четверг журналистам зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов после открытия в Кирово-Чепецке второго в регионе "Кванториума".

По данным на сайте Федеральной сети детских технопарков "Кванториум", в рамках реализации нацпроекта "Образование" к 2024 году планируется открытие 245 "Кванториумов" в 85 регионах, дети из отдаленных и сельских территорий смогут заниматься в 340 мобильных детских технопарках - передвижных высокотехнологичных лабораториях.

"[В Кировской области] появятся мобильные "Кванториумы" в 2020 - 2021 годах. Я пока не могу сказать их количество, но это мероприятие уже [есть] в программе, и финансирование уже определено на плановый период", - сказал Курдюмов.

Как отметил глава региона Игорь Васильев, мобильные "Кванториумы" позволят детям из отдаленных населенных пунктов обучаться по инженерным направлениям. "Все дети, безотносительно того, где они живут, должны иметь возможность посещать такие великолепные высокотехнологичные с высокопрофессиональными преподавателями учреждения. Очень важно, что есть связь "Кванториумов" и раннего профориентирования - чем раньше дети смогут выбрать себе профессию, тем качественнее образование они получат", - сказал он.

Губернатор уточнил, что первый "Кванториум" в Кировской области открылся в декабре 2018 года в Омутнинске, в нем обучаются 850 детей в возрасте от семи до 18 лет. В открытом в четверг "Кванториуме" Кирово-Чепецка будут обучаться 400 детей с пяти лет по программам "Хайтек", "IT-квантум", "Робоквантум" и "Промдизайнквантум". По данным правительства области, на создание площадки в Кирово-Чепецке направлено более 74 млн рублей, на эти средства провели ремонт помещений, для технопарка приобрели высокотехнологичное оборудование, станки лазерной резки, 3D-принтеры.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10-и ведущих стран по качеству общего образования.