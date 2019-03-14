Алтай направит более 762 млн руб. на формирование комфортной городской среды

ТАСС, 14 марта. Республика Алтай направит более 762 млн рублей на формирование комфортной городской среды и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Общая сумма до 2024 года составит более 762 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В республике в рамках нацпроекта будут реализовываться два региональных проекта: "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

По региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" планируется ежегодно привлекать по 67 млн рублей из средств федерального, республиканского и местных бюджетов. Общий объем финансирования проекта по жилью на 2019-2024 годы составляет 401,9 млн рублей. В ближайшие шесть лет в регионе запланировано благоустройство 149 общественных пространств и 134 двора, расселят 478 человек.

Как пояснили в пресс-службе, в регионе будут созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения "чувства хозяина" не только в своем доме, но и населенном пункте: это будет делаться через вовлечение в отбор территорий для представления на конкурс.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.