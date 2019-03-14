Омская область до 2022 г. направит более 5 млрд руб. на переоснащение онкодиспансера

ОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Омская область до 2022 года планирует потратить более 5 млрд рублей на переоснащение областного онкологического диспансера, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального Минздрава.

"В Омской области в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" (входит в нацпроект "Здравоохранение" - прим. ТАСС) на переоснащение областного онкологического диспансера будет выделено в период до 2022 года более 5 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей за счет средств федерального бюджета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется приобрести передвижной маммограф, который позволит проводить диагностику в отдаленных сельских поселениях.

Ранее министр здравоохранения области Дмитрий Вьюшков сообщил, что в сибирском регионе нацпроект "Здравоохранение" будет реализовываться по семи направлениям, но особое внимание будет уделено раннему выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и снижению смертности от этих болезней.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.